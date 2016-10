Afgang voor Mourinho tegen Chelsea

LONDEN - De terugkeer op Stamford Bridge is voor coach José Mourinho op een drama uitgelopen. Chelsea, de club die hem in december vorig jaar ontsloeg, droogde zijn Manchester United zondag af met 4-0. De ploeg van coach Antonio Conte verkleinde de achterstand op Manchester City, Arsenal en Liverpool tot één punt. United staat zevende op zes punten van de koploper.

Door ANP - 23-10-2016, 19:08 (Update 23-10-2016, 19:08)

Pedro vergalde de middag van Mourinho al na 29 seconden. Door een fout van Chris Smalling in de verdediging kon de Spanjaard de bal meteen achter United-doelman David de Gea leggen. Twintig minuten later verdubbelde Gary Cahill de score na opnieuw geschutter in de defensie.

Na rust werd het nog veel erger voor de Portugese coach en zijn mannen. Eden Hazard zette een goede combinatie op met N'Golo Kanté en Nemanja Matic en rondde die zelf onverbiddelijk af: 3-0. Kanté bracht de eindstand zelfs op 4-0 nadat hij ongehinderd door de achterhoede van United mocht lopen en De Gea kansloos liet.