Real Madrid pakt koppositie

MADRID - Real Madrid heeft zondagavond de koppositie in de Spaanse competitie veroverd. De Europese kampioen won thuis moeizaam met 2-1 van subtopper Athletic Bilbao. Karim Benzema opende de score voor de thuisclub in de zevende minuut. Sabin Merino maakte in de 27e minuut namens de bezoekers gelijk. Daarna bleven treffers lang uit. In het aanhoudende offensief van de Madrilenen maakte invaller Alvaro Morata in de 83e minuut het bevrijdende doelpunt.

Real Madrid leidt na negen wedstrijden in de Spaanse liga met een voorsprong van één punt op Sevilla, dat Atlético Madrid (1-0) van de eerste naar de vijfde plaats duwde. Barcelona staat derde met twee punten minder dan de aartsrivaal uit Madrid. De titelverdediger won met 3-2 van Valencia.