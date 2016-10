Nice houdt stevige koppositie vast

PARIJS - In de Franse competitie heeft Nice de stevige koppositie vastgehouden. De lijstaanvoerder won zondag met 4-2 bij middenmoter FC Metz. Alassane Pléa was de grote man bij de bezoekers. Hij bracht drie treffers op zijn naam. Mario Balotelli ontbrak bij Nice door een dijbeenblessure.

Door ANP - 23-10-2016, 23:26 (Update 23-10-2016, 23:26)

AS Monaco, dat vrijdag al met 6-2 won van Montpellier, volgt de koploper op vier punten. Paris Saint-Germain verloor de aansluiting met Nice. De titelhouder kwam zondagavond in de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille niet verder dan 0-0. Karim Rekik mocht bij de bezoekers in de extra tijd nog even invallen. PSG heeft nu zes punten minder dan Nice.