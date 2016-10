Sanches 'Golden Boy' op Europese velden

ANP Sanches 'Golden Boy' op Europese velden

MONTE CARLO - De Portugese international Renato Sanches mag zich het grootste talent op de Europese voetbalvelden noemen. De negentienjarige middenvelder van Bayern München is uitgeroepen tot 'Golden Boy'. De Italiaanse krant Tuttosport organiseert ieder jaar de verkiezing van het grootste talent in Europa, waarbij dertig journalisten van toonaangevende sportmedia hun stem mogen uitbrengen.

Door ANP - 24-10-2016, 11:04 (Update 24-10-2016, 11:04)

Sanches maakte deel uit van het Portugese elftal dat afgelopen zomer in Frankrijk de Europese titel veroverde. Bayern München betaalde 35 miljoen euro om de dynamische middenvelder over te nemen van Benfica.

De Portugees ontvangt maandagavond op een gala in Monte Carlo de Golden Boy Award. Sanches volgt Anthony Martial op. De Franse aanvaller van Manchester United kreeg de prijs vorig jaar. Rafael van der Vaart was in 2003 de eerste winnaar van de talentenprijs.