ANP Mourinho vreest lange afwezigheid Bailly

MANCHESTER - De problemen voor José Mourinho bij Manchester United stapelen zich op. De ploeg van de Portugese manager ging zondag hard onderuit bij Chelsea (4-0) en raakte bovendien Eric Bailly kwijt. De Ivoriaanse verdediger moest zich kort na rust laten vervangen met een knieblessure.

Door ANP - 24-10-2016, 12:06 (Update 24-10-2016, 12:06)

,,Ik vrees dat het ernstig is'', zei Mourinho. ,,Er is iets aan de hand met de kruisbanden van zijn knie. Het voelt volgens Eric heel slecht.'' Medisch onderzoek moet uitwijzen hoe groot de schade is en hoe lang de Ivoriaanse international aan de kant staat. Bailly verhuisde afgelopen zomer van Villarreal naar Manchester United en veroverde direct een basisplaats in het elftal van Mourinho.

Marouane Fellaini viel geblesseerd uit door een zware tackle van David Luiz, aanvoerder Wayne Rooney ontbrak vanwege fysieke problemen. ManUnited speelt woensdag in de Engelse League Cup tegen stadgenoot Manchester City.