ANP Nieuwe tegenslag voor De Boer bij Inter

MILAAN - In de aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Torino, woensdag in Milaan, heeft trainer Frank de Boer van Internazionale een nieuwe domper gekregen. Vaste kracht Gary Medel is voor drie duels geschorst wegens het uitdelen van een elleboogstoot aan een tegenstander in de verloren uitwedstrijd zondag tegen Atalanta Bergamo (2-1). Het incident in de 39e minuut ontging de arbitrage, maar op basis van de tv-beelden werd de 29-jarige middenvelder alsnog gestraft. De Chileense international mist ook de wedstrijden tegen Sampdoria en Crotone.

Door ANP - 24-10-2016, 23:30 (Update 24-10-2016, 23:30)

Voor De Boer zijn het spannende dagen in Milaan. De oud-trainer van Ajax moet volgens de Italiaanse media met Inter sowieso winnen van Torino om zijn baan te behouden. Na drie nederlagen op rij in de Serie A is de Milanese ploeg afgezakt naar de veertiende plaats.