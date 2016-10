FIFA beboet lakse voetbalbond Spanje

ZÜRICH - De Spaanse voetbalbond RFEF moet een boete van 220.000 Zwitserse francs betalen, omgerekend ruim 200.000 euro. De tuchtcommissie van de mondiale federatie FIFA bestraft de Spanjaarden daarmee, omdat de RFEF de transferregels voor minderjarige voetballers niet goed handhaaft. De FIFA pakte eerder al de topclubs FC Barcelona, Real en Atlético Madrid aan voor het overtreden van die regels.

Door ANP - 25-10-2016, 11:27 (Update 25-10-2016, 11:53)

Barcelona mocht in 2015 voor straf geen nieuwe spelers aantrekken en opstellen, de Madrileense clubs hangt zo'n straf ook boven het hoofd. Zowel Real als Atlético vecht het dreigende transferverbod aan bij het internationaal sporttribunaal CAS.

Uit het onderzoek van de FIFA naar de Madrileense ploegen kwam naar voren dat de Spaanse bond zijn zaakjes niet op orde heeft. De RFEF krijgt zes maanden de tijd om voor betere controle op naleving van de reglementen te zorgen.

Richtlijnen

Om de rechten van spelers te beschermen en kinderhandel te voorkomen, heeft de FIFA richtlijnen opgesteld voor het aantrekken van minderjarige spelers. Zo is een internationale transfer of een eerste registratie in een ander land dan het geboorteland alleen onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Atlético overtrad die regels herhaaldelijk met spelers die tussen 2007 en 2014 voor de club speelden, Real deed dat tussen 2005 en 2015.

De FIFA legde de twee finalisten van de vorige editie van de Champions League een transferverbod voor twee periodes op. Real en Atlético tekenden direct beroep aan, waardoor de schorsing werd opgeschort. Zodoende konden de Spaanse clubs afgelopen zomer hun selectie 'gewoon' opnieuw versterken. Het CAS doet vermoedelijk op korte termijn uitspraak in de zaak.