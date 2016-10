Puntenaftrek dreigt voor 'frauderend' Watford

LONDEN - De Engelse voetbalclub Watford moet vrezen voor puntenaftrek. Naar de huidige nummernegen van de Premier League loopt een onderzoek vanwege mogelijke fraude. De Italiaanse zakenman Gino Pozzo nam in 2014 alle aandelen over van zijn vader Giampaolo, maar zijn investeringsbedrijf zou daarbij volgens de Engelse krant The Guardian vervalste papieren hebben ingediend bij de organisatie van de Football League waarin Watford destijds speelde.

De krant beweert dat het bedrijf van Pozzo een bankbrief heeft vervalst die diende als bewijs dat hij over genoeg financiële middelen beschikt. De Football League neemt de zaak hoog op en heeft een onderzoek ingesteld. Puntenaftrek is één van de mogelijke consequenties.

De clubleiding van Watford, waarvoor Daryl Janmaat speelt, stelt zelf ook een onafhankelijk onderzoek in. De club zegt nooit reden te hebben gehad om te twijfelen aan de echtheid van de papieren. Watford promoveerde in 2015 naar de Premier League.