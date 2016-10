Augsburg mist Finnbogason tegen Bayern

AUGSBURG - FC Augsburg gaat woensdag zonder Alfred Finnbogason naar München voor de bekerconfrontatie met Bayern. De IJslandse spits kampt nog steeds met een spierblessure. Finnbogason, voormalig topschutter van sc Heerenveen in de eredivisie, miste daardoor de laatste twee wedstrijden van Augsburg.

Door ANP - 25-10-2016, 13:35 (Update 25-10-2016, 13:35)

Trainer Dirk Schuster beseft dat zijn ploeg tegen Bayern München voor een loodzware opgave staat in het toernooi om de DFB-Pokal. ,,Als Bayern het op zijn heupen heeft, kunnen we onze borst natmaken. Maar het is een knock-outwedstrijd, er kan van alles gebeuren'', aldus Schuster, die aanvoerder Paul Verhaegh en zijn andere spelers niet op strafschoppen heeft laten trainen.

Bayern München won vorig seizoen de Duitse beker door Borussia Dortmund in de finale te verslaan. De beslissing viel toen vanaf 11 meter.