Strijdbare De Boer voelt steun bij Inter

ANP Strijdbare De Boer voelt steun bij Inter

MILAAN - In een mengelmoesje van Italiaans, Spaans en Engels heeft een strijdbare Frank de Boer dinsdag alle vragen over zijn wankele positie bij Internazionale gepareerd. De 46-jarige trainer voelt naar eigen zeggen volop vertrouwen van de clubleiding, ondanks de teleurstellende prestaties van zijn ploeg. ,,Ik voel dat ze geloven in dit project, hopelijk kunnen we dat geloof versterken met goede resultaten'', zei De Boer.

Door ANP - 25-10-2016, 15:22 (Update 25-10-2016, 15:22)

De zwart-blauwe formatie uit Milaan verloor de laatste drie wedstrijden in de Serie A en is daardoor afgezakt naar de veertiende plaats. Woensdag wacht een duel met Torino, de verrassende nummer vijf van de ranglijst. ,,Soms is het moeilijk om trainer te zijn, maar dat hoort erbij. Er verandert niets als je hier een andere trainer neerzet, die loopt tegen dezelfde problemen aan. We hebben resultaten nodig om vertrouwen te krijgen'', aldus De Boer.