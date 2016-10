Hoogma staat open voor HSV

ALMELO - Heracles Almelo moet mogelijk afscheid nemen van algemeen directeur Nico-Jan Hoogma. De bijna 48-jarige Hoogma staat open voor een overstap naar Hamburger SV, dat in een sportieve en bestuurlijke crisis verkeert. De directeur van Heracles wordt in Duitse media nadrukkelijk genoemd als nieuwe technische baas in Hamburg.

Door ANP - 25-10-2016, 15:44 (Update 25-10-2016, 15:44)

,,Ik heb nog geen contact gehad met HSV, daarom is alles speculatie'', zei Hoogma dinsdag tegen het Duitse persbureau DPA. ,,Maar ik sta open voor een gesprek als ze me vragen. HSV is een grote club, ik heb daar zelf als prof mijn beste tijd gehad.'' De voormalige verdediger speelde tussen 1998 en 2004 in Hamburg. Hij groeide daar zelfs uit tot aanvoerder. De geboren Fries sloot zijn voetbalcarrière af bij Heracles, waarna hij in Almelo verder ging als bestuurder.

Hoogma was eerder al een paar keer in beeld om technisch directeur te worden bij HSV, maar zo ver kwam het steeds niet. Nu wordt hij opnieuw genoemd. Hoogma was dinsdag telefonisch niet bereikbaar om zijn uitspraken in Duitse media toe te lichten.