ANP De Bruyne speelt niet tegen United

MANCHESTER - Kevin De Bruyne kan woensdagavond niet meespelen in het thuisduel van Manchester City om de League Cup tegen Manchester United. De Belgische international liep een kuitblessure op in de wedstrijd tegen Southampton (1-1) afgelopen weekend.

Door ANP - 25-10-2016, 16:10 (Update 25-10-2016, 16:10)

Trainer Pep Guardiola verwacht komende zaterdag, als City aantreedt tegen West Bromwich Albion, weer over de 25-jarig middenvelder te kunnen beschikken. Eind september en begin oktober miste De Bruyne ook al enkele wedstrijden, toen door een hamstringblessure.

'Pep', die dit seizoen kampt met een flinke ziekenboeg, kondigde op de persconferentie in aanloop naar de derby aan te gaan rouleren in de opstelling. Onzeker is of hij Vincent Kompany gaat inzetten tegen de ploeg van José Mourinho. Kompany is weer fit na een maanden voortslepende liesblessure. ,,Maar ik wil wel dat hij volledig hersteld is.''