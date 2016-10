Vlaar ontbreekt ook in bekerduel AZ

ALKMAAR - AZ kan woensdagavond in het bekerduel met FC Emmen opnieuw geen beroep doen op Ron Vlaar. Ook Ridgeciano Haps moet geblesseerd toekijken.

Een kuitblessure houdt Vlaar al sinds eind september aan de kant.

Sinds Vlaar uitviel, in het Europese uitduel tegen Zenit Sint Petersburg, slaagde AZ er niet meer in een wedstrijd te winnen.

Afgelopen zondag tegen FC Groningen speelde de verdediger weer mee, maar moest hij in de tweede helft de strijd staken.

AZ-coach Van den Brom kan in de thuiswedstrijd tegen de eerstedivisionist ook niet beschikken over Haps. De 23-jarige linksback heeft last van zijn voet.

,,Deze wedstrijd komt te snel'', zegt Van den Brom. De oefenmeester heeft maandag lang met de spelersgroep gesproken, na een reeks teleurstellende resultaten. ,,We moeten terug naar de basisprincipes: hard werken, geen rouwmomenten meer en de bereidheid opbrengen. Dat was even niet aanwezig.''