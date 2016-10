Bailly hoopt op rentree binnen twee maanden

ANP Bailly hoopt op rentree binnen twee maanden

MANCHESTER - Eric Bailly hoopt binnen twee maanden weer binnen de lijnen te staan voor Manchester United. Hij verliet afgelopen zondag, in de wedstrijd tegen Chelsea (4-0 verlies), met een knieblessure het veld.

Door ANP - 25-10-2016, 20:18 (Update 25-10-2016, 20:18)

De Ivoriaanse verdediger, die deze zomer overkwam van Villarreal, was goed aan het seizoen begonnen en stond alle competitiewedstrijden in de basiself van trainer José Mourinho. Via Instagram bedankte de 22-jarige Bailly dinsdag de fans voor hun steun.