VVSB voelt zich weer thuis in KNVB-beker

ANP VVSB voelt zich weer thuis in KNVB-beker

NOORDWIJKERHOUT - VVSB bevestigde dinsdagavond de status van 'cupfighter' in het thuisduel met Katwijk in de tweede ronde van de KNVB-beker. De verliezend halve finalist van vorig seizoen was voor eigen publiek in Noordwijkerhout te sterk voor Katwijk (3-0).

Door ANP - 25-10-2016, 20:42 (Update 25-10-2016, 20:42)

Maikey Parami opende de score. De aanvaller werd vorig seizoen een bekende amateurvoetballer toen hij in de kwartfinale tegen FC Den Bosch het winnende doelpunt maakte (3-2). Nog voor rust tekende Tim de Rijk voor 2-0. Katwijk drong in de tweede helft aan, maar kon de ontmoeting niet meer echt spannend maken. Giovialli Serbony bepaalde in blessuretijd de eindstand.

VVSB strandde vorig seizoen in de halve finale van de KNVB-beker na een nederlaag bij FC Utrecht (3-0).