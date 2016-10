Jodan Boys stunt bij Eagles

DEVENTER - CVV De Jodan Boys heeft dinsdagavond voor een enorme verrassing in het bekertoernooi gezorgd. De club uit Gouda, uitkomend in de zaterdag hoofdklasse, stuntte bij Go Ahead Eagles (2-1).

Door ANP - 25-10-2016, 22:10 (Update 25-10-2016, 22:10)

De nummer zestien van de eredivisie kwam in de eigen Adelaarshorst nog wel op voorsprong. Sam Hendriks zorgde in de 28e minuut voor 1-0. Levi Marengo sloeg na 47 minuten voor het eerst toe namens de amateurs. In de slotfase maakte Roald Heerkens de afgang voor de thuisploeg compleet.

Jodan Boys staat twaalfde in de zaterdaghoofdklasse en is na negen competitiewedstrijden ver verwijderd van promotie naar de tweede divisie.