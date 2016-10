Sparta zet PSV te kijk in bekertoernooi

ROTTERDAM - Het bekertoernooi zit er voor PSV op. De Eindhovenaren lieten zich dinsdag al in de tweede ronde verrassen door Sparta Rotterdam: 3-1. Vorig seizoen ging het in de kwartfinale van de beker tegen FC Utrecht mis voor PSV, dat het toernooi in 2012 voor het laatst won.

Door ANP - 25-10-2016, 22:43 (Update 25-10-2016, 22:43)

Sparta kwam op Het Kasteel na een kwartier spelen op voorsprong door Bart Vriends. Bart Ramselaar maakte aan het begin van de tweede helft gelijk, maar PSV gaf de wedstrijd daarna uit handen. Zakaria El Azzouzi en Loris Brogno stelden de overwinning voor de thuisclub veilig.

De supporters van PSV uitten in de slotfase hun ongenoegen over het spel van hun ploeg, die tot dusverre in de competitie en Champions League ook nog niet vaak wist te overtuigen. Zaterdag wacht voor het team van trainer Phillip Coco in de eredivisie een uitwedstrijd tegen Vitesse. Volgende week dinsdag komt Bayern München in de Champions League op bezoek in het Philips Stadion.