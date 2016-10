Wijnaldum wint met Liverpool van Spurs

LIVERPOOL - Liverpool heeft dinsdagavond Tottenham Hotspur verslagen in de League Cup (2-1). Bij een achterstand van 2-0 scoorde Vincent Janssen, uit een strafschop.

Door ANP - 25-10-2016, 22:51 (Update 25-10-2016, 22:51)

Daniel Sturridge maakte beide treffers voor Liverpool. Al binnen tien minuten tikte hij een van richting veranderd schot van Marko Grujic achter keeper Michel Vorm. Na rust kon de uitgebroken Sturridge, dankzij een dieptepass van Georginio Wijnaldum, Vorm opnieuw passeren.

Janssen, de derde Nederlander die de volledige wedstrijd speelde, benutte een kwartier voor tijd een strafschop. Het was Janssens tweede goal in de League Cup, nadat hij een ronde eerder scoorde tegen het bescheiden Gillingham, eveneens uit een strafschop. In de Premier League en de Champions League staat de 22-jarige spits nog droog.

Coach Jaap Stam kon met Reading niet verrassen op bezoek bij Arsenal. Het elftal van trainer Arsène Wenger won met 2-0 dankzij twee treffers van Alex Oxlade-Chamberlain. Bij Reading speelde Joey van den Berg het hele duel mee, Danzell Gravenberch viel in de 67e minuut in.

Invaller Vurnon Anita mocht het laatste half uur meespelen met Newcastle United, dat met 6-0 won van Preston North End.