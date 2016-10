Cocu: dit valt niet te accepteren

ROTTERDAM - Trainer Phillip Cocu baalde dinsdag verschrikkelijk van de nederlaag van PSV in het bekertoernooi tegen Sparta Rotterdam (1-3). ,,Dit valt niet te accepteren'', mopperde hij. ,,Ik weet dat het niet zo is. Maar als je naar deze wedstrijd kijkt, dan lijkt het wel of het bekertoernooi ons niet interesseert. Bij PSV moet je altijd diep gaan. Dat heb ik niet gezien. Hier moeten we het over hebben.''

Door ANP - 25-10-2016, 23:35 (Update 25-10-2016, 23:35)

,,Wat we afgeleverd hebben voor onszelf en naar onze fans toe, dat kan echt niet'', vervolgde Cocu na de snelle uitschakeling van zijn ploeg in de tweede ronde van het nationale bekertoernooi. ,,We hebben een niveau gehaald dat niet bij ons past. We zijn door de ondergrens gezakt. Het tempo lag te laag, er was te weinig beweging en we waren slordig aan de bal. Dit kan echt niet, dit mag niet gebeuren.''