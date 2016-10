De Jong: zo slecht nog niet vaak meegemaakt

ROTTERDAM - Luuk de Jong draaide er dinsdag na de uitschakeling van PSV in de tweede ronde van het bekertoernooi tegen Sparta Rotterdam (3-1) niet om heen. ,,Dit is een van de slechtste wedstrijden die ik me kan herinneren sinds ik bij PSV speel'', zei de aanvoerder over het spel van zijn ploeg.

Drie dagen eerder won PSV in Eindhoven wel van Sparta. Bart Ramselaar maakte kort voor tijd de 1-0. De Jong: ,,Ik had verwacht dat die zege ons energie zou geven. Maar dit was veel te weinig, van iedereen. Dit is niet zoals PSV hoort te zijn.''

De meegereisde PSV-supporters floten de spelers na afloop uit en lieten eerder in de slotfase van de wedstrijd hun ongenoegen ook al blijken. De Jong had daar niet zoveel moeite mee. ,,De vorige wedstrijden waren de resultaten niet altijd goed, maar het spel nog wel. Toen misten we vooral kansen. Nu was ons spel slecht, dan accepteer ik het ook.''

Dip

PSV wacht zaterdag in de eredivisie de uitwedstrijd tegen Vitesse, en drie dagen later komt Bayern München in de Champions League op bezoek. Van de laatste zes officiële wedstrijden, heeft de regerend landskampioen er maar één gewonnen. Hoe PSV snel uit de dip kan komen, vond De Jong lastig aan te geven. ,,Dat is in voetbal moeilijk te zeggen. We moeten de knop snel omzetten en weer mee gaan doen en ons focussen op de competitie.''

Voor Ramselaar, overgekomen van FC Utrecht, is de situatie nieuw. ,,Ik weet niet hoe het kan. Het was een groot verschil met de wedstrijd van zaterdag tegen Sparta, Toen waren we beter, maar nu creëerden we heel weinig. Het was heel slap, niet fel genoeg, niet scherp'', constateerde de middenvelder, die ook dinsdag de enige PSV-treffer voor zijn rekening nam.