Boete voor NEC wegens niet melden transfer

NIJMEGEN - NEC moet een boete van 22.625 euro betalen omdat het verzuimd heeft een investering van meer dan 50.000 euro te melden bij de licentiecommissie. Het betreft het aantrekken van de Franse doelman Joris Delle, bevestigde een woordvoerster van de Nijmeegse eredivisionist.

Door ANP - 26-10-2016, 13:44 (Update 26-10-2016, 13:44)

NEC is ingedeeld in de zogenoemde categorie 1, waarin clubs met financiële problemen zitten. Die mogen niet zonder toestemming meer dan 50.000 euro uitgeven. ,,We hadden met spoed een keeper nodig en wisten ook dat we in dit geval meldingsplicht hadden'', verklaarde de woordvoerster. ,,Op dat moment kregen we niemand van de commissie te pakken, waarop we het gehouden hebben bij een schriftelijke melding. We hebben het erop gewaagd.''