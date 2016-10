Blind met United tegen City

ANP Blind met United tegen City

MANCHESTER - Daley Blind begint woensdagavond om 21.00 uur met Manchester United aan de stadsderby tegen Manchester City in de achtste finales van de League Cup. De Amsterdammer staat centraal in de defensie van zijn ploeg. Zijn ploeggenoot Luke Shaw is de linksback van United.

Door ANP - 26-10-2016, 20:24 (Update 26-10-2016, 20:24)

Trainer José Mourinho heeft ook Memphis Depay in zijn selectie opgenomen. De oud-aanvaller van PSV start op de bank en mag hopen op een invalbeurt. United kan wel een succesje gebruiken na drie competitiewedstrijden op rij zonder zege. De club blameerde zich zondag nog tegen Chelsea (4-0).

United verloor eerder dit seizoen de competitiewedstrijd tegen City met 1-2.