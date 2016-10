Terugslag bij Feyenoorder Van Beek

ROTTERDAM - De rentree van Sven van Beek in de hoofdmacht van Feyenoord laat nog even op zich wachten. Volgens zijn trainer Giovanni van Bronckhorst heeft de 22-jarige verdediger een ,,kleine terugslag'' gekregen. Hij was net op de weg terug na een voetblessure, die hij aan het begin van het seizoen had opgelopen.

Van Beek maakte begin deze maand zijn rentree in het beloftenteam van Feyenoord. Daarna kwam een terugkeer in het Rotterdamse basisteam steeds dichterbij. Hij moet nu echter weer even geduld hebben. Van Bronckhorst kon bij FOX Sports niet zeggen wanneer hij daadwerkelijk weer over Van Beek kan beschikken.