Icardi laat De Boer winnen met Inter

MILAAN - Mauro Icardi heeft Internazionale woensdagavond aan een zwaarbevochten zege op Torino (2-1) geholpen. De Argentijn maakte beide doelpunten voor de zwalkende ploeg van trainer Frank de Boer.

Door ANP - 26-10-2016, 23:01 (Update 26-10-2016, 23:03)

Icardi bewaarde zijn winnende treffer voor de 88e minuut. Hij bezorgde Internazionale de eerste zege na een gelijkspel en drie nederlagen op rij in de Serie A. Icardi haalde onlangs de woede van de harde kern van Internazionale op zijn hals omdat hij zich in zijn biografie niet vleiend over de fanatieke fans van zijn club had uitgelaten.

Trainer De Boer kon de overwinning hard gebruiken. In de media wordt al weken over zijn ontslag gespeculeerd. Internazionale klom door de zege voorlopig naar de tiende plaats op de ranglijst.

Juventus blijft koploper in de Serie A. De kampioen won eenvoudig van Sampdoria (4-1). Verdediger Giorgio Chiellini scoorde tweemaal. AS Roma blijft de lijstaanvoerder op twee punten volgen. De nummer twee van de ranglijst won bij Sassuolo (3-1), dankzij twee treffers van Edin Dzeko. Kevin Strootman werd na zeventig minuten gewisseld bij AS Roma.