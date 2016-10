ManUnited wint van ManCity

ANP ManUnited wint van ManCity

MANCHESTER - De geplaagde trainer José Mourinho kan bij Manchester United weer even vooruit. De Portugese coach leidde zijn ploeg woensdagavond in de vierde ronde van de League Cup met 1-0 langs aartsrivaal Manchester City. Juan Mata maakte in de 54e minuut het doelpunt op Old Trafford. Verdediger Daley Blind speelde de gehele wedstrijd bij de thuisploeg, aanvaller Memphis Depay bleef op de bank.

Door ANP - 26-10-2016, 23:02 (Update 26-10-2016, 23:06)

Mourinho kon een succesje met zijn aangeslagen ploeg goed gebruiken. Zondag werd hij met Manchester United in Londen door zijn oude club Chelsea vernederd (4-0). Daardoor zakte de Engelse grootmacht naar de zevende plaats in de Premier League, op zes punten van Manchester City, dat eerder dit seizoen voor de competitie op Old Trafford nog wel met 1-2 zegevierde. De ploeg van trainer Pep Guardiola is nu achter in alle competities alweer zes wedstrijden op rij zonder zege.

West Ham United schakelde woensdag Chelsea met 2-1 uit. De Londense ploeg kwam via Gary Cahill pas diep in de extra tijd tot scoren.

Southampton klopte voor eigen publiek Sunderland met 1-0. Sofiane Boufal maakte na ruim een uur het doelpunt. Jordy Clasie viel in de 81e minuut in bij de thuisploeg. Virgil van Dijk bleef op de bank. Bij Sunderland speelde Patrick van Aanholt de volle negentig minuten.