Rellen bij West Ham tegen Chelsea

ANP Rellen bij West Ham tegen Chelsea

LONDEN - Rellen in voetbalstadions in Engeland komen niet vaak meer voor, maar woensdag ging het bij West Ham United tegen Chelsea in de League Cup (2-1) voor het eerst sinds tijden weer eens mis. In de slotfase van die wedstrijd tussen de twee clubs uit Londen vlogen stoelen en plastic flessen door de lucht. Honderden supporters raakten na afloop slaags met de oproerpolitie.

Door ANP - 27-10-2016, 8:07 (Update 27-10-2016, 8:07)

West Ham United heeft aangegeven dat de betrokken supporters een levenslange schorsing tegemoet kunnen zien. ,,Het is onacceptabel dat dit soort dingen gebeuren'', zei trainer Slaven Bilic van West Ham United. Om problemen tijdens de beladen ontmoeting te voorkomen was een alcoholverbod van kracht.