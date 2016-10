Mourinho moet vrezen voor straf

LONDEN - De Engelse voetbalbond FA heeft trainer José Mourinho van Manchester United aangeklaagd. De bond doet dat naar aanleiding van uitspraken van de Portugees twee weken terug in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Liverpool.

Door ANP - 27-10-2016, 13:14 (Update 27-10-2016, 13:14)

Volgens de FA suggereerde Mourinho dat het voor scheidsrechter Anthony Taylor lastig zou zijn om de wedstrijd goed te kunnen leiden. De coach doelde daarmee vermoedelijk op uitspraken eerder die week van oud-scheidsrechtersbaas Keith Hackett. Hij had vraagtekens geplaatst bij de aanstelling van Taylor omdat hij in de buurt van Manchester woont en daardoor mogelijk zou fluiten in het voordeel van United.

De FA verbiedt trainers voor aanvang van wedstrijden over de arbitrage te praten. In een reactie stelt de bond dat het gedrag van Mourinho ongepast is en dat hij het voetbalspel in diskrediet heeft gebracht. Mourinho heeft tot 31 oktober de tijd om bezwaar aan te tekenen.

De wedstrijd tussen Liverpool en Manchester United eindigde in 0-0.