Ramselaar en Robben in voorselectie Oranje

ANP Ramselaar en Robben in voorselectie Oranje

ZEIST - PSV-middenvelder Bart Ramselaar maakt deel uit van de voorlopige selectie voor de oefeninterland van Oranje tegen België op 9 november en de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg vier dagen later. Ook Arjen Robben behoort tot de groep van slechts 22 spelers, die door bondscoach Danny Blind is aangewezen. De speler van Bayern München ontbrak de laatste keren wegens blessures.

Door ANP - 27-10-2016, 15:07 (Update 27-10-2016, 15:18)

Blind heeft de voorselectie bewust klein gehouden. ,,Op dit moment zijn er door de vele blessures nogal wat vraagtekens en onzekerheden. Ik kan dan wel andere spelers gaan toevoegen aan de voorlopige selectie, maar ik wil voorkomen dat ik die volgende week weer moet afzeggen. De komende dagen hoop ik meer duidelijkheid te krijgen over de fysieke gesteldheid van de spelers in kwestie'', aldus de bondscoach.

Ramselaar kwam nog nooit uit voor het Nederlands elftal. Verrassend is de selectie van Stijn Schaars, die bij sc Heerenveen bezig is aan een sterk seizoen. PSV-doelman Jeroen Zoet maakt (nog) geen deel uit van de groep. Hij herstelt van een spierblessure en hoopt zaterdag in het uitduel met Vitesse weer te keepen.

Voorlopige selectie Nederlands elftal: Daley Blind (Manchester United), Jeffrey Bruma (VfL Wolfsburg), Jordy Clasie (Southampton), Memphis Depay (Manchester United), Virgil van Dijk (Southampton), Bas Dost (Sporting CP), Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Luuk de Jong (PSV), Rick Karsdorp (Feyenoord), Davy Klaassen (Ajax), Terence Kongolo (Feyenoord), Davy Pröpper (PSV), Bart Ramselaar (PSV), Arjen Robben (Bayern München), Stijn Schaars (sc Heerenveen), Wesley Sneijder (Galatasaray), Maarten Stekelenburg (Everton), Joël Veltman (Ajax), Tonny Vilhena (Feyenoord), Michel Vorm (Tottenham Hotspur), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Jetro Willems (PSV).