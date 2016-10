Barcelona wil competitiebaas aanklagen

BARCELONA - FC Barcelona heeft het Spaanse sporttribunaal TAD gevraagd juridische stappen te ondernemen tegen Javier Tebas, de voorzitter van de hoogste voetbalafdeling in het land. Uitspraken van Tebas over de verhitte confrontatie tussen Barcelona en Valencia zijn volledig verkeerd gevallen in Catalonië. ,,Hij heeft dingen gezegd die onverantwoordelijk zijn en niet passen bij zijn functie'', zei voorzitter Josep Maria Bartomeu donderdag.

Door ANP - 27-10-2016, 18:37 (Update 27-10-2016, 18:37)

Barcelona won zaterdag in het Mestalla-stadion met 3-2, dankzij een benutte strafschop in blessuretijd van Lionel Messi. Toen de Catalanen die treffer met elkaar vierden, werd vanuit het publiek onder meer een waterflesje naar hen gegooid. Diverse spelers grepen naar hun hoofd. De boze Messi reageerde met een gebalde vuist richting de fans van Valencia. ,,Het begon met het gooien van dat flesje. Maar het gedrag van de spelers daarna, vind ik ook niet kunnen'', zei Tebas, die nooit heeft verhuld fan te zijn van Real Madrid.

Die opmerking viel verkeerd bij Barcelona, dat Tebas wil laten aanklagen. De Spaanse kampioen heeft ook het vertrouwen in de voorzitter van 'La Liga' opgezegd.