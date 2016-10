Ontslagen Leekens heeft al nieuwe baan

ALGIERS - De Belgische voetbaltrainer Georges Leekens heeft één dag na zijn ontslag bij Lokeren al weer een nieuwe baan gevonden. De 67-jarige Leekens wordt opnieuw bondscoach van Algerije. De Belg had de nationale ploeg van het Noord-Afrikaanse land in 2003 ook onder zijn hoede, maar vertrok toen al na een paar maanden vanwege privéredenen.

27-10-2016

Algerije zocht een opvolger voor Milovan Rajevac. De Serviër werd twee weken geleden ontslagen, amper drie maanden na zijn aanstelling. De Algerijnse bond sprak eerst met een andere oud-bondscoach van België, Marc Wilmots. Hij wil echter liever bij een club aan de slag. Nadat Leekens woensdag was ontslagen door Lokeren, sloeg Algerije direct toe. De gelouterde trainer, die bij tal van clubs werkte waaronder Roda JC en twee keer bondscoach van zijn land was, moet de Afrikanen naar het WK van 2018 in Rusland zien te leiden.