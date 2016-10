Schaars negeert bellende bondscoach

EINDHOVEN - Bondscoach Danny Blind heeft heel wat moeite moeten doen om Stijn Schaars bij Oranje te krijgen. Tot drie keer toe probeerde Blind deze week de aanvoerder van sc Heerenveen aan de telefoon te krijgen, om hem te vertellen dat hij bij de voorselectie zit voor de interlands tegen België en Luxemburg. ,,De eerste drie keer had ik niet opgenomen, dat doe ik nooit met onbekende nummers'', zei Schaars donderdag een tikkeltje besmuikt bij FOX Sports na de bekerzege op FC Eindhoven (1-2).

Na drie pogingen stuurde Blind maar een berichtje naar Schaars. ,,Daarin stond: met Danny Blind, zou je willen terugbellen? Ik dacht: laat ik dat dan maar doen'', zei Schaars lachend. Ruim 2,5 jaar na zijn 23e en voorlopig laatste interland, in maart 2014 tegen Frankrijk, lonkt een rentree in het Nederlands elftal. ,,Ik ben wel verrast. Ik ging weg bij PSV omdat ik weer wilde voetballen. Ik koos voor Heerenveen, een mooie club. Maar ik had niet meer het idee dat ik in beeld zou zijn bij het Nederlands elftal. Fantastisch als dat dan toch gebeurt.''