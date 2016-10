NEC twee tot vier weken zonder Rayhi

NIJMEGEN - NEC kan zondag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht niet beschikken over Mohamed Rayhi. De 22-jarige aanvaller heeft tijdens de Gelderse derby tegen Vitesse vorig weekend een enkelblessure opgelopen, zo meldt de Nijmeegse club vrijdag.

Rayhi heeft een scheurtje in de buitenzijde van zijn enkelband. NEC verwacht dat de speler daar twee tot vier weken van moet herstellen. Rayhi kwam dit seizoen in zes wedstrijden in actie en scoorde één keer, in het met 1-2 verloren duel met koploper Feyenoord.