ANP Afellay hervat training bij Stoke City

STOKE-ON-TRENT - Ibrahim Afellay heeft voorzichtig de training hervat bij Stoke City. De dertigjarige international is voldoende hersteld van een kruisbandblessure, heeft Stoke City-trainer Mark Hughes vrijdag bevestigd.

Door ANP - 28-10-2016, 14:08 (Update 28-10-2016, 14:08)

Afellay is al uit de running sinds april, toen hij de kwetsuur opliep tijdens een ongelukkig incident op de training. De Nederlander is sinds afgelopen maandag weer in training bij de club die momenteel zestiende staat in de Premier League. Stoke speelt maandag tegen Swansea City.

,,Hij heeft blijkbaar heel hard gewerkt sinds zijn blessure. Zijn conditie is goed en hij heeft gezorgd dat zijn knie weer sterker is geworden'', liet Hughes weten. ,,De volgende stap is om hem weer te laten aansluiten bij de groep en om hem terug te krijgen op het voetbalveld.'' Wanneer Afellay zijn rentree kan maken voor Stoke City is nog niet bekend.