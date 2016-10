Menzo nieuwe coach van Ajax Cape Town

KAAPSTAD - Stanley Menzo is de nieuwe coach van Ajax Cape Town. De 53-jarige Nederlander was al sinds april in dienst bij de Zuid-Afrikaanse voetbalclub als hoofd opleidingen. Nadat Roger de Sa woensdag ontslag nam na de nederlaag tegen Bidvest Wits, benaderde de clubleiding Menzo.

Door ANP - 28-10-2016, 17:39 (Update 28-10-2016, 17:39)

Menzo was in seizoen 2013-2014 voor het laatst coach in het betaald voetbal, destijds bij het Belgische Lierse SK. Daarvoor was hij hoofdtrainer bij AGOVV Apeldoorn, FC Volendam en SC Cambuur en assistent bij Vitesse. ,,Ik kijk ernaar uit om de functie van hoofdcoach op me te nemen, hoewel we er momenteel niet goed voor staan in de Premier Soccer League (PSL). Wat nu moet gebeuren is dat de spelers vertrouwen krijgen voor de rest van het seizoen en het Ajax-gevoel van winnen terugkrijgen.''

Ajax Cape Town staat voorlaatste in de Zuid-Afrikaanse PSL. De club heeft na zes duels slechts twee punten.