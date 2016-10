Bosz zet El Ghazi uit selectie

ANP Bosz zet El Ghazi uit selectie

AMSTERDAM - Anwar El Ghazi is door trainer Peter Bosz tot nader order uit de selectie gezet. Ajax bevestigde vrijdagavond op de website eerdere berichtgeving op Telesport.nl. Volgens de Amsterdamse club was het gedrag van de aanvaller tijdens de middagtraining aanleiding om hem weg te sturen.

Door ANP - 28-10-2016, 18:51 (Update 28-10-2016, 21:49)

El Ghazi had voor het begin van de oefensessie te horen gekregen dat hij ,,op sportieve gronden'' geen deel zou uitmaken van de wedstrijdselectie voor de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Daarna ging het op het trainingsveld mis tussen Bosz en El Ghazi. Na het weekeinde zullen beiden waarschijnlijk een gesprek hebben over de ontstane situatie.

Abdelhak Nouri daarentegen is door Bosz wel opgenomen in de selectie voor het duel met Excelsior. De middenvelder maakte zijn minuten in de competitie tot dusverre vooral voor Jong Ajax, maar is voor het duel met de Rotterdammers doorgeschoven naar de wedstrijdselectie. Nouri lijkt zijn uitverkiezing te danken te hebben aan zijn optreden woensdag in de KNVB-beker tegen Kozakken Boys. Ajax won in Werkendam met 6-1 en Nouri was een van de uitblinkers.

Ook Daley Sinkgraven maakt deel uit van de wedstrijdselectie van 22 man. De linkerverdediger trainde donderdag nog los van de groep omdat hij niet helemaal fit was. Vrijdag bleek dat Sinkgraven gewoon bij de groep zit.