Paris Saint-Germain voert druk op

LILLE - Edinson Cavani heeft Paris Saint-Germain vrijdag in de Franse voetbalcompetitie aan een belangrijke overwinning geholpen. De Uruguayaanse spits maakte in de uitwedstrijd tegen Lille na 64 minuten spelen het enige doelpunt: 0-1. Het was voor Cavani, die de bal op zijn borst aannam en uit de draai scoorde, alweer zijn tiende doelpunt dit seizoen in de Ligue 1.

Door ANP - 28-10-2016, 22:49 (Update 28-10-2016, 22:49)

Paris Saint-Germain voerde dankzij de zege de druk op Olympique Nice op. De regerend landskampioen heeft nu nog drie punten minder dan de koploper, die zondag bezoek krijgt van FC Nantes. AS Monaco zakte door de zege van PSG van plaats twee naar drie, maar kan zaterdag weer op de ranglijst stijgen. Dan moet de uitwedstrijd tegen Saint-Etienne wel worden gewonnen.