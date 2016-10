Ogbeche vervangt Sol bij Willem II

TILBURG - De Nigeriaanse spits Bartholomew Ogbeche start zaterdag voor het eerst dit seizoen in de basis bij Willem II. Ogbeche krijgt van trainer Erwin van de Looi een kans in de spits, omdat Fran Sol geschorst is. De Spaanse clubtopscorer (vijf doelpunten) werd vorige week tegen FC Utrecht met rood van het veld gestuurd en voor twee wedstrijden geschorst door de tuchtcommissie van de KNVB.

Door ANP - 29-10-2016, 17:43 (Update 29-10-2016, 17:43)

Ogbeche moest zich dit seizoen louter tevreden stellen met invalbeurten bij de Tilburgse club. Tegen FC Groningen mag de Nigeriaan het vanaf de aftrap proberen. Willem II zakte vrijdag naar de laatste plaats van de eredivisie, omdat Roda JC een puntje pakte bij FC Twente (0-0). De Limburgse club kwam daardoor op acht punten, de Tilburgers hebben er één minder.

Bij FC Groningen, de oude club van Van de Looi, staat Tom van Weert weer in de spits.