ANP Zoet onzeker voor Bayern München

ARNHEM - Doelman Jeroen Zoet mist dinsdag mogelijk ook de thuiswedstrijd van PSV tegen Bayern München in de Champions League. ,,Het is hoogst twijfelachtig, maar nog niet helemaal uitgesloten'', zei trainer Phillip Cocu zaterdag over de kansen van zijn eerste doelman.

Door ANP - 29-10-2016, 20:00 (Update 29-10-2016, 20:00)

Zoet moest zaterdag het uitduel van PSV met Vitesse aan zich voorbij laten gaan. Hij heeft nog te veel last van een spierblessure en werd in het Gelredome vervangen door Remko Pasveer. Zoet liep zijn blessure anderhalve week geleden op in de eerste ontmoeting met Bayern München in Beieren. Hij miste vervolgens de competitie- en bekerwedstrijden tegen Sparta Rotterdam.