Cocu: gespeeld met beleving en bezieling

ANP Cocu: gespeeld met beleving en bezieling

ARNHEM - De spelers van PSV hebben zich goed hersteld van het slechte optreden van dinsdag in de met 3-1 verloren bekerwedstrijd bij Sparta Rotterdam. Dat was het oordeel van trainer Phillip Cocu zaterdag na de zege van de Eindhovenaren in de competitie bij Vitesse: 0-2.

Door ANP - 29-10-2016, 22:30 (Update 29-10-2016, 22:30)

,,Het team heeft uitstekend vanuit de taak gespeeld, met beleving en bezieling. Dat was wat ik eiste vooraf: álles in de wedstrijd gooien. Er stond natuurlijk wel wat druk op om vandaag een goed resultaat te halen'', aldus Cocu. ,,We hebben de tegenstander iets meer laten komen dan dat we normaal doen, om zo ruimte voor onszelf te creëren. Ik vond dat we dat heel goed hebben gedaan.''