Higuain beslist topper tegen oude club

TURIJN - Juventus heeft zaterdagavond de topper in de Serie A met 2-1 gewonnen van Napoli. Juve-spits Gonzalo Higuain besliste de wedstrijd met een doelpunt tegen zijn voormalige club.

Door ANP - 29-10-2016, 22:53 (Update 29-10-2016, 22:53)

Koploper Juventus kwam vlak na rust op 1-0 dankzij Leonardo Bonucci, die een slecht weggewerkte hoekschop promoveerde tot een doelpunt. Vier minuten later maakte José Callejón voor Napoli de gelijk, op aangeven van Lorenzo Insigne. Higuain, op wie alle ogen toch al gericht waren, tekende in de 70e minuut voor de beslissende treffer tegen de nummer drie van Italië.

De Argentijn stond voor het eerst tegenover Napoli sinds hij afgelopen zomer voorruim 90 miljoen euro van Napels naar Turijn verhuisde. Vorig seizoen was de Argentijn nog topscorer in de serie A met 36 goals voor de 'Azzurri'.

Het was de 21e opeenvolgende thuiszege van Juventus in de serie A, dat de koppositie verstevigde. Met 27 uit 11 staat 'De Oude Dame' vijf punten voor op AS Roma, dat zondag aantreedt tegen laagvlieger Empoli. Napoli blijft derde staan.