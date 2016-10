Bosz niet tevreden over Ajax

AMSTERDAM - Trainer Peter Bosz was zaterdag nauwelijks te spreken over het spel van Ajax in de thuiswedstrijd tegen Excelsior (1-0). ,,Het was een matige en misschien wel slechte eerste helft'', mopperde hij voor de camera van FOX Sports. ,,We speelden in een veel te laag tempo en bij balverlies zetten we te laat druk. Daardoor waren we niet dwingend genoeg en kregen we weinig kansen.''

,,In de tweede helft deden we het allemaal wel wat beter'', vervolgde Bosz. ,,Alleen hebben we toen nagelaten de kansen te benutten. We moeten deze wedstrijd maar eens goed bekijken. Maar dat doen we met iedere wedstrijd.''

Bosz kreeg bijval van zijn spelers. ,,De eerste helft was gewoon slecht'', erkende aanvoerder Davy Klaassen. ,,De tweede helft ietsjes beter.'' Ook Hakim Ziyech, de maker van de enige treffer, was niet tevreden over zijn eigen spel. ,,Dit was niet des Hakims'', zei hij over zijn optreden. ,,Laten we deze wedstrijd maar snel vergeten. Op naar Celta de Vigo komende donderdag in de Europa League.''