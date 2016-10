PEC Zwolle in derby te sterk voor Go Ahead

ZWOLLE - PEC Zwolle heeft zondag in de eredivisie de beladen IJsselderby tegen Go Ahead Eagles verdiend met 3-1 gewonnen. Voor de Eagles was het de tweede teleurstelling binnen een paar dagen. Eerder gooiden de amateurs van het Goudse Jodan Boys de profs uit het nationale bekertoernooi.

Door ANP - 30-10-2016, 14:28 (Update 30-10-2016, 14:33)

Het duel begon zondag spectaculair. In de eerste minuut had Marcel Ritzmaier de Eagles op voorsprong moeten zetten. Hij schoot over. Nog geen 60 tellen later was het aan de andere kant wel raak. Na een fraaie pass van Bram van Polen lepelde Queensy Menig de bal knap over doelman Theo Zwarthoed heen.

PEC verzuimde daarna de wedstrijd snel te beslissen. Youness Mokhtar (lat) en Menig (over) misten de kans de marge te verdubbelen. Een tegenvaller was dat Mokhtar na 20 minuten geblesseerd van het veld moest. Ryan Thomas verving hem. PEC controleerde het duel, maar toch kwamen de Eagles kort voor de rust onverwacht op gelijke hoogte. Sander Fischer schoot met een droge knal de 1-1 achter keeper Mickey van der Hart.

Ook de tweede helft begon aantrekkelijk. Ritzmaier schoot voor Go Ahead op de lat. Mustafa Saymak zette PEC na een kwartier opnieuw op voorsprong met een vernietigend schot van afstand. Het duel bleef daarna tot aan de allerlaatste seconde spannend. Kort voor tijd besliste Danny Holla het duel definitief. In het bij vlagen felle gevecht moest scheidsrechter Serdar Gözübüyük éénmaal rood (voor Fischer) en zevenmaal een gele kaart uitdelen.