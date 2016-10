Duitsers waarschuwen PSV voor 'Robandowski'

MÜNCHEN - Sinds Arjen Robben is teruggekeerd van een blessure, weten hij en spits Robert Lewandowski elkaar perfect te vinden bij Bayern München. In de met 3-1 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Augsburg was het duo zaterdag verantwoordelijk voor alle treffers. De Poolse spits maakte het eerste en derde doelpunt, beide op aangeven van Robben. Bij de tweede treffer waren de rollen omgedraaid, en kon de Oranje-international na een assist van Lewandowski scoren. Duitse media schreven na de zege al: 'Let op PSV: dat nieuwe droompaar van Bayern 'Robandowski' komt eraan'.

,,We moeten gewoon winnen, we willen eerste worden in de groep'', kijkt Robben vooruit op de ontmoeting met zijn oude werkgever. ,,Ik verheug me op de wedstrijd. Eindhoven is een beetje een thuis voor me. Bij PSV heb ik twee geweldige jaren gehad, die belangrijk zijn geweest voor het vervolg van mijn loopbaan.''

De 32-jarige Robben denkt dat hij nog beter kan. ,,Ik kom steeds beter in mijn spel'', aldus de aanvaller, wiens contract na dit seizoen afloopt. ,,Fit blijven, gezond blijven, dan komt het ritme vanzelf terug. En de derde stap is dan misschien wel een nieuw contract.'' Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge zei na de wedstrijd tegen Augsburg: ,,We weten heel goed wat we aan Arjen Robben en onze andere spelers hebben.''