Everton wint weer eens

LIVERPOOL - Everton heeft zondag het competitieduel met West Ham United met 2-0 gewonnen. Dat was de eerste zege voor het team van trainer Ronald Koeman sinds anderhalve maand. Everton is zesde in de Premier League met achttien punten uit tien duels.

Door ANP - 30-10-2016, 16:34 (Update 30-10-2016, 16:34)

Bij Everton ontbrak de geblesseerde Maarten Stekelenburg. Zijn plaats onder de lat werd ingenomen door Joel Robles. De Belg Romelu Lukaku zette de thuisploeg in de 50e minuut op voorsprong. Op aangeven van Lukaku maakte Ross Barkley een kwartier voor tijd de 2-0.