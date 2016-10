Nice behoudt ongeslagen status

NICE - Nice heeft zondag zijn negende zege van dit seizoen geboekt in de Franse Ligue 1 en handhaafde daarmee zijn ongeslagen status na elf competitieronden. De Zuid-Franse ploeg won in de eigen Allianz Riviera afgetekend met 4-1 van Nantes. Nice heeft zes punten voorsprong op de eerste achtervolgers, AS Monaco en Paris Saint-Germain.

Door ANP - 30-10-2016, 17:04 (Update 30-10-2016, 17:04)

Wylan Ciprien scoorde twee keer voor de ploeg van trainer Lucien Favre. De Italiaan Mario Balotelli maakte ook een doelpunt; het was al zijn zesde treffer in dienst van het verrassend sterk presterende Nice. Alassane Plés tekende ook voor een goal. Het tegendoelpunt kwam op naam van Emiliano Sala.