RKC kruipt na zege bij Fortuna richting top

ANP RKC kruipt na zege bij Fortuna richting top

SITTARD - RKC Waalwijk lijkt dit seizoen weer een rol van betekenis te gaan spelen in de Jupiler League. Het elftal van trainer Peter van den Berg won zondag de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard met 1-0 en is nu al vijf wedstrijden op rij ongeslagen in de competitie. RKC staat nu zesde en heeft nog maar vier punten minder dan koploper Jong PSV. De enige treffer in Sittard viel al na drie minuten en kwam op naam van Johan Voskamp.

Door ANP - 30-10-2016, 17:29 (Update 30-10-2016, 17:29)

FC Emmen versloeg FC Dordrecht met 2-1 en heeft net als RKC na twaalf wedstrijden 21 punten. Bij rust leidde FC Dordrecht nog, maar Cas Peters zorgde er met twee doelpunten in de tweede helft voor dat Emmen toch won.

De vorig seizoen uit de eredivisie gedegradeerde clubs blijven teleurstellen. De Graafschap staat zestiende en Cambuur doet het met de veertiende plaats niet veel beter. Zondag verloor Cambuur met 2-0 bij FC Eindhoven. Sebastiaan de Wilde en Dario van den Buijs scoorden.