ANP AS Roma raakt achterop bij Juve

EMPOLI - AS Roma heeft zondag een teleurstellend resultaat geboekt in de Serie A. Met de Nederlandse international Kevin Strootman de gehele wedstrijd op de bank kwam de nummer twee van de Italiaanse competitie niet verder dan 0-0 tegen het laaggeklasseerde Empoli.

Door ANP - 30-10-2016, 17:31 (Update 30-10-2016, 17:47)

Het verschil met koploper Juventus, dat zaterdag met 2-1 won van Napoli, groeide naar vier punten. Spits Gonzalo Higuain van de Turijnse club tekende in de 70e minuut voor de beslissende treffer. De Argentijn stond voor het eerst tegenover Napoli, dat hem afgelopen zomer voor ruim 90 miljoen euro aan Juve verkocht.

Bij AS Roma stond de Duitse international Antonio Rudiger voor het eerst sinds een zware knieblessure, die hem maanden aan de kant hield, in de basis. Trainer Luciano Spalletti gaf aan Leondro Paredes op het middenveld de voorkeur boven Strootman. Er vielen geen doelpunten in het duel, maar wel negen gele kaarten.

Vrije trap

AC Milan boekte een benauwde thuiszege van 1-0 op Pescara en klom naar de derde plaats in de stand. Giacomo Bonaventura maakte kort na rust de winnende goal uit een vrije trap.

Lazio verzamelde ook drie punten en steeg naar de vierde plek. De ploeg van de Nederlanders Wesley Hoedt, Stefan de Vrij en Ricardo Kishna won met 2-1 van Sassuolo. Van het Nederlandse trio speelde Hoedt het hele duel mee. De Vrij is geblesseerd en Kishna zat op de reservebank. Ciro Immobile nam de tweede goal van Lazio voor zijn rekening; het was al zijn negende van dit seizoen.