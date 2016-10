Van Persie en Lens trefzeker

ISTANBUL - Fenerbahçe heeft zondag in de Turkse competitie uitgehaald tegen Kardemir Karabükspor. De ploeg van trainer Dick Advocaat won met 5-0. Robin van Persie, die in de basis begon, nam twee doelpunten voor zijn rekening. Hij maakte de eerste, uit een strafschop, en de derde goal. Jeremain Lens tekende voor de vijfde treffer.

Door ANP - 30-10-2016, 19:45 (Update 30-10-2016, 19:45)

Fenerbahçe is de nummer vijf in de stand. Koploper is Medipol Basaksehir, dat met 5-1 won Akhisar Belediyespor.