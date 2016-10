Tiental Waasland-Beveren verslaat Anderlecht

BEVEREN - Anderlecht heeft zich zondagavond in de Belgische voetbalcompetitie geblameerd. Waasland-Beveren, dat voorlaatste stond en vrijdag trainer Stijn Vreven ontsloeg, was met 2-1 te sterk voor de topclub uit Brussel. De thuisploeg behaalde die overwinning bovendien met een man minder. Ibrahima Seck haalde na een halve minuut de doorgebroken Lukasz Teodorczyk neer en kreeg een rode kaart. Het was de snelst gegeven rode kaart ooit in de hoogste Belgische voetbalafdeling.

Waasland-Beveren kwam in de negende minuut via Zinho Gano voor. Direct daarna zorgde Teodorczyk voor de gelijkmaker, en leek het een kwestie van tijd voordat Anderlecht verder uit zou lopen. Jens Cools bracht Waasland-Beveren in de 32e minuut echter opnieuw aan de leiding, en dit keer hield het team wel stand. Bram Nuytinck had een basisplaats bij Anderlecht. De Nederlandse verdediger werd na een klein uur spelen gewisseld.

Anderlecht profiteerde zo niet van het gelijkspel tussen koploper Zulte Waregem en Club Brugge van zaterdag. Club Brugge trad in het Regenboogstadion aan met Ricardo van Rhijn, Stefano Denswil en Ruud Vormer in de basis. De ploeg van trainer Michel Preud'homme wist de defensie van Zulte Waregem, met daarin onder anderen Davy de Fauw en Timothy Derijck, niet te passeren: 0-0.

Zulte Waregem heeft na dertien speelronden 27 punten. Anderlecht, Oostende en Charleroi hebben 24 punten, Club Brugge staat op 23.