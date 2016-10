De Boer weer onderuit met Inter

ANP De Boer weer onderuit met Inter

GENUA - De vreugde bij Internazionale na de overwinning op Torino is van korte duur geweest. Vier dagen na de zwaarbevochten zege (2-1), ging de Italiaanse voetbalploeg van de Nederlandse trainer Frank de Boer zondag in de competitie onderuit bij Sampdoria.

Door ANP - 30-10-2016, 22:46 (Update 30-10-2016, 22:46)

Fabio Quagliarella maakte kort voor rust, met een hard en laag schot uit de draai, de enige treffer: 1-0. Van de laatste zes competitiewedstrijden won Inter er maar eentje, eindigde er één in een gelijkspel en verloor de club uit Milaan er liefst vier. Inter heeft na elf speelronden veertien punten en is daarmee voorlopig elfde.

In de tweede helft was Inter een paar keer dicht bij de gelijkmaker. De grootste kans was voor Mauro Icardi. De spits die tegen Torino twee belangrijke doelpunten maakte, kopte nu van dichtbij over.

Door de nieuwe nederlaag zal de druk op De Boer verder toenemen. Italiaanse media speculeren de laatste paar weken over het ontslag van de coach en zijn mogelijke opvolgers. Inter gaat donderdag in de Europa League op bezoek bij Southampton.